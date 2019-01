’Het ging hem om de massages’

Politie en OM starten alsnog een onderzoek naar Jerry M. waarbij getuigen en slachtoffers worden opgeroepen om zich te melden. Ⓒ ANP

De politie en het OM trekken alsnog alle registers open om erachter te komen hoe groot het schandaal rond atletiekcoach Jerry M. is. De Telegraaf ontdekte gisteren dat al in 1987 bij de Atletiekbond aan de bel is getrokken over de grijpgrage handen van de nu 58-jarige buschauffeur.