Meer Iraanse moordmissies

Er zijn sterke aanwijzingen dat een Rotterdamse havenarbeider op het punt stond namens Iran een bomaanslag te plegen op Europese bodem. Dat bevestigen onderzoeksbronnen.

In juli werden de 38-jarige havenarbeider Iraniër Amir S. en zijn vrouw opgepakt in België. Ze waren per auto met een bom op weg naar Parijs, waar een congres was van de in Iran verboden Volksmujahedien.

De EU kondigde gisteren sancties aan tegen Iran vanwege het plannen van aanslagen tegen tal van dissidenten in Europa. Nederland beschuldigt Iran concreet van twee moorden in Den Haag (2017) en Almere (2015). Slachtoffers waren kopstukken van de verboden afscheidingsbeweging ASMLA. Hun nabestaanden reageren in De Telegraaf geschokt op de Nederlandse erkenning dat Iran achter de moorden zit. Ze voelen zich zeer onveilig.

„Europa herbergt terroristen”, reageerde Teheran na de aankondiging van de sancties.

