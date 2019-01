Openbaar Ministerie zet voodoo-experts in

Van onze parlementaire redactie

Dat meldt staatssecretaris Harbers (Asiel) in een brief aan de Tweede Kamer. „Politie en OM nemen de angst van Nigeriaanse slachtoffers zeer serieus. Het OM heeft in Nederland woonachtige voodoo-experts ingeschakeld om de vrouwen gerust te stellen.”

Mensenhandelaren spreken een vloek over de vrouwen uit om ze te laten gehoorzamen. Gesmokkelde vrouwen durven hierdoor veelal geen hulp te zoeken, zegt Harbers. „Het is daarom van belang om deze slachtoffers snel en goed te signaleren, zodat ze uit de uitbuitingssituatie gehaald kunnen worden en waardoor daders kunnen worden opgespoord.”

Hoeveel Nigerianen, en specifiek meisjes, uiteindelijk naar Europa worden gesmokkeld is volgens de staatssecretaris lastig vast te stellen.