Run op regenboogvlag door ’Nashville’

De Dokkumer Vlaggen Centrale (DVC), Nederlands grootste vlaggenproductiebedrijf, is extra vlaggen aan het drukken. ,,De afgelopen dagen kregen we tientallen bestellingen per dag, maar vandaag zijn het er al honderden’’, zegt directeur Robert-Jan Hageman.

Het ondertekenen van de vertaling van de Amerikaanse Nashville-verklaring door 200 Nederlanders, onder wie SGP-voorman Kees van der Staaij, zorgt voor felle discussie. Vooral de passages over homoseksualiteit zijn omstreden. Op meerdere plekken in Nederland wordt als reactie de regenboogvlag, symbool van de lhbt-beweging, gehesen.

,,Normaal gesproken begint de verkoop van themavlaggen als de Nederlandse vlag, de regenboogvlag en carnavalsvlaggen, pas ergens in maart of april te lopen en verkopen we buiten die periode van alle vlaggen samen een paar honderd per dag.’’ Nu zijn het er dus dagelijks van de regenboogvlag alleen al honderden.

Volgens Hageman zijn veel kopers gemeenten. ,,Maar er zitten ook kerkgenootschappen tussen. Dat verwacht je niet zo snel.’’