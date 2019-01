’Fouilleren op vuurwerk’

Dat bepleit burgemeester Bram van Hemmen, die de overlast van het vuurwerk zat is.

Afgelopen jaarwisseling was het de tweede maal dat zijn gemeente gebruikmaakte van zogeheten knalsensoren om overlast in kaart te brengen. Ondanks aandringen van zijn kant om de jaarwisseling een feestje te laten zijn, is de afgelopen oudejaarsnacht geen succes geweest. Tot half december was het aantal knallen de helft minder dan het jaar ervoor en leek de aanpak zijn vruchten af te werpen.

„We kunnen constateren dat dit tot half december goed heeft gewerkt. Ons vuurwerkdetectiesysteem registreerde in die periode dit jaar 108 knallen, tegen 227 knallen in dezelfde periode een jaar geleden. Een halvering dus. Dat bleek ook wel uit het feit dat veel mensen dit jaar tegen mij zeiden dat de overlast voor hun gevoel minder was.”

Alleen moest de ellende toen nog beginnen. „In de laatste twee weken van december kantelde dat beeld. Het aantal knallen lag met 1418 meer dan twee keer zo hoog als in dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal gemeten illegale klappers lag hoger. Dat blijkt ook wel uit de schade, bijna vijftienduizend euro. Vierduizend euro meer dan vorig jaar.”

Van Hemmen zegt van die cijfers ’geschrokken te zijn’. Hij wil aanvullende maatregelen bespreken met de gemeenteraad. „Ik ben er echt van overtuigd dat er een nog paar tandjes bij moeten.”

Illegaal

Alleen blijft het dweilen met de kraan open zolang vanuit het Rijk geen aanvullende maatregelen worden genomen. „Vuurwerk dat hier illegaal is, kan zo in het buitenland worden besteld en hier worden bezorgd, daar moet wetgeving voor komen.”

En hij pleit voor maatregelen die burgemeesters kan helpen de overlast binnen de perken te houden. „We hebben geen middelen verder om iets te doen. Een agent kan iemand vragen zijn tas open te doen, maar als diegene dat niet wil dan hoeft het niet. We moeten de mogelijkheid krijgen om preventief te fouilleren, dan kun je overlast tegengaan.”