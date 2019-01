’Novartis verZESvoudigt prijs kankermedicijn’

Lutetium octreotaat kost nu geen 16.000 euro meer, maar het Zwitserse bedrijf brengt nu 90.000 euro in rekening voor het levensreddende middel waar jaarlijks zo’n 125 mensen van afhankelijk zijn.

En zo maakt Novartis ’handig gebruik van de regelgeving rond weesgeneesmiddelen om een bestaand geneesmiddel’, zo schrijft de NOS die het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) citeert.

Het middel werd in de jaren 80 en 90 ontwikkeld in het Erasmus MC onder leiding van emeritus hoogleraar Eric Krenning. Die behandelde er sinds begin deze eeuw patiënten mee.

Hij verkocht zijn bedrijf in 2011 aan de Franse farmaceut AAA. Het medicijn is sinds voorjaar 2018 in bezit van de Zwitserse farmaceut Novartis. In 2017 heeft het medicijn de ’weesgeneesmiddelenstatus’ gekregen.

Die status geeft tien jaar alleenrecht op verkoop van het middel in de Europese Unie en zeven jaar in de Verenigde Staten. Weesgeneesmiddelen zijn medicijnen tegen heel zeldzame ziekten.

Het Erasmus MC maakte het middel destijds voor 16.000 euro. Novartis vraagt voor een kuur van haar identieke middel Lutathera meer dan 90.000 euro, aldus de NOS.

Ziekteverzekeraar CZ is boos op Novartis. „We hebben sterk het gevoel dat er misbruik wordt gemaakt van de mogelijkheden om de prijs op te drijven", reageert een woordvoerder. CZ vindt het een geval van ’valsspelen’.

Collega-zorgverzekeraar VGZ vindt het niet uit te leggen "dat kankerpatiënten geen toegang hebben tot een geneesmiddel dat ontwikkeld is door het ziekenhuis zelf, maar onbetaalbaar wordt door tussenkomst van een farmaceut die niets aan die ontwikkeling heeft bijgedragen. Het is pervers."

Novartis laat de NOS weten dat het bedrijf ’grondstoffen voor lutetium octreotaat aan Nederlandse ziekenhuizen blijft leveren en dat er geen grote prijsverhoging aankomt’.

Novartis vindt dat de ’bijdrage van de Franse farmaceut AAA onvoldoende wordt erkend’. Verder zegt Novartis de prijs van Lutathera gebaseerd te hebben op ’de waarde ervan voor patiënten.’

