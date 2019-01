President Trump pleit in tv-speech voor muur

Vooraf werd er door het WItte Huis nog nieuws beloofd in de speech. Trump zou zelfs mogelijk een noodverordening afkondigen voor de grens. Maar de president kwam uiteindelijk niet met nieuwe punten.

Hij stelde nog eens dat er via de grens met Mexico criminelen en drugs het land binnenkomen. Hij noemde verschillende voorbeelden van moorden die gepleegd werden door illegale migranten en leden van de bende ms-13.

Trump benadrukte ook nog eens dat het ook best een metalen barrière mag worden in plaats van een muur. Het is volgens Trump van belang dat er een barriere komt. “Dat is gezond verstand.”

Volgens Trump zal de muur de Amerikanen uiteindelijk niets kosten. Doordat er minder drugs het land binnen zal komen, zullen de kosten van verslaving wegvallen. Die liggen volgens Trump veel hoger dan de kosten van de muur. Ook zal het nieuwe handelsverdrag met Mexico, de opvolger van NAFTA, de kosten van de muur indirect terugbetalen. Dit verdrag moet nog door het congres worden goedgekeurd.

Direct na Trumps toespraak reageerden de twee leiders van de Democraten in het congres, Nancy Pelosi en Chuck schumer op de speech van de president. Zij willen nog steeds geen geld vrijmaken voor een muur. Schumer: "Het symbool van Amerika moet het Vrijheidsbeeld zijn, niet een muur."

Schumer riep de president op om de discussie rond de muur los te koppelen van de shutdown, zodat de 800 duizend ambtenaren die nu thuis zitten, weer aan het werk kunnen. Vandaag is er weer overleg over shutdown. Die gaat vandaag zijn achttiende dag in, en is daarmee de op een na langste shutdown iooit.

Donderdag zal president Trump een bezoek brengen aan het grensgebied om daar nog een keer het belang van zijn muur te benadrukken.