Man (35) uit Monster overleden na frontale botsing

De traumahelikopter landde voor medische hulp. De brandweer was aanwezig om de slachtoffers, die vermoedelijk bekneld in de auto zitten, te bevrijden. De N211 ter hoogte van Poeldijk is op dit moment afgesloten voor de hulpverlening en voor het onderzoek naar het ongeval.

De verkeersongevallenexperts onderzoeken de toedracht van het ongeval. De politie is nog op zoek naar getuigen.