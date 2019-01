15 maart: Brede onderwijsstaking

De AOb wil vlak voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 20 maart duidelijk maken dat er meer geld nodig is om lerarentekorten tegen te gaan. Een enquête van de bond wijst volgens de AOb uit dat het lerarentekort het onderwijs ontregelt. „Leraren, onderwijsondersteuners en directeuren uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo werken massaal door bij ziekte, zijn voortdurend invallers aan het zoeken of aan het inwerken en de klassen zijn bomvol”, aldus de AOb.

AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen stelt dat een baan in het onderwijs minder aantrekkelijk is geworden. „Simpelweg omdat de salarissen door voortdurende bezuinigingen achterlopen bij de markt. Het personeelstekort zorgt voor een stijgende werkdruk, terwijl onderwijs nu al het hoogste burn-outrisico heeft. Dat moet echt anders.” De actiebereidheid bij het onderwijspersoneel is hoog in alle sectoren, zo zou de eind november onder AOb-leden gehouden enquête uitwijzen.

Volgens de bond wijst alles erop dat de huidige coalitie haar meerderheid gaat verliezen in de Eerste Kamer na de verkiezingen van 20 maart en steun bij de oppositie moet gaan zoeken. „Als onderwijs moeten we daarom vooraf duidelijk maken dat onderwijs weer bovenaan de politieke prioriteitenlijst komt”, aldus Verheggen.

In januari en februari komen er in de aanloop naar de actieweek en de landelijke stakingsdag debatten en prikacties in afzonderlijke sectoren.