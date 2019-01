Nederlander besteedt 20 miljard aan vakanties

Afgelopen jaar is 83% van de Nederlanders op vakantie geweest. Gemiddeld ondernamen zij bijna drie keer een lange of korte vakantie. Het aantal vakanties is 1% afgenomen, het aantal overnachtingen 1% toegenomen, aldus de resultaten van het ContinuVakantieOnderzoek.

Het aantal vakanties in eigen land kromp met 2%, terwijl het aantal overnachtingen met 4% is toegenomen tot ruim 96 miljoen.

Het aantal vakanties naar het buitenland is stabiel gebleven met 22 miljoen. Er is wel een duidelijke groei van vliegvakanties naar de Middellandse Zee (plus 4%). Ook Turkije heeft de weg naar de top 10 weer teruggevonden.

Nederlanders gingen in 2018 minder vaak met de auto (-2%) op vakantie en vaker met het vliegtuig (3%). Duitsland, Frankrijk en Spanje blijven de meest populaire buitenlandse vakantielanden.