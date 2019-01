Acht mensen naar ziekenhuis na brand Rotterdam

De brandweer was gisteravond met groort materieel aanwezig om de brand te blussen aan de Watergeusstraat in Rotterdam. Ⓒ GinoPress

Rotterdam - Bij een brand in een appartementencomplex in Rotterdam zijn gisteravond acht mensen gewond geraakt. Zeven van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht vanwege het inademen van rook. Eén persoon raakte gewond toen hij vanuit het raam naar beneden sprong en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.