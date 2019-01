Dief autopsierapporten was Syriëstrijder

De 27-jarige Khayari ging in december 2012 naar Syrië en keerde een half jaar later terug naar België nadat hij gewond was geraakt. Voor zijn bewering dat hij in Syrië een man had onthoofd, vervolgde het Openbaar Ministerie hem niet.

De man zou vorige week donderdag een harde schijf hebben ontvreemd met verslagen van medische onderzoeken en autopsierapporten van slachtoffers. Hij ontkent. Khayari moet woensdag voor de onderzoeksrechter verschijnen.

Bronnen zeggen tegen persbureau Belga dat het waarschijnlijk niet ging om een gerichte diefstal, mede omdat de verdachte niet in verband wordt gebracht met de aanslagen. Daarbij kwamen inclusief drie terroristen 35 mensen om.