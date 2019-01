OvV doet onderzoek naar vreugdevuren Den Haag

Bij de jaarwisseling kreeg Scheveningen te maken met een regen van brandend hout. Die was afkomstig van een tientallen meters hoge vuurstapel op het strand. De vonken werden naar Scheveningen geblazen en veroorzaakten schade aan huizen en auto’s. Dit jaar was de afspraak tussen de bouwers en de gemeente dat de torens in Scheveningen en Duindorp aan de onderkant een afmeting van 22 bij 22 meter hadden. De hoogte mocht maximaal 35 meter zijn. Volgens de burgemeester hebben de bouwers van de vreugdevuren zich niet aan afspraken gehouden en waren de stapels hoger. De bouwers spreken dat tegen.

De Onderzoeksraad is een onafhankelijk instituut dat gericht is op het verbeteren van de veiligheid in Nederland. Oud-voorzitter Pieter van Vollenhoven had afgelopen weekend al voorzichtig op Twitter geopperd dat de OVV het vreugdevuur zou moeten onderzoeken.

