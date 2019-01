’Terugkeer IS-kinderen is potentieel risico’

„Het debat is heel lastig want er wordt snel geroepen: ’het gaat hier wel om kinderen hè’. Mensen die kritisch zijn worden gechanteerd, krijgen een schuldgevoel aangepraat of in de extreemrechtse hoek geduwd.

Maar we moeten niet naïef zijn: al die mensen die nu ijveren voor de terugkeer van IS-kinderen kunnen niet garanderen dat zij niet gevaarlijk zijn of kunnen worden. Hulpverleners hebben dan wel gezien dat de kinderen lekker in Koerdische gevangenkampen aan het spelen zijn en dat er geen gevaar dreigt. Maar dit zijn vaak mensen die nooit geïndoctrineerd zijn geweest of voeling hebben met radicale ideologieën. Zij hebben totaal geen idee wat dit met een kind doet. De westerse wereld is goedgelovig en onderschat de gevaren.

Het terughalen van IS-kinderen is niet zonder risico’s. Een paar maanden geleden heeft een gezin met jonge kinderen dat uit Syrië terugkeerde, op Indonesië zelfmoordaanslagen gepleegd. Ook de kinderen hebben zichzelf opgeblazen. Daarbij zijn veel slachtoffers gevallen.

Montasser Alde’emeh

Ook op langer termijn schuilt er gevaar. Dat kinderen later hun frustraties niet kunnen kanaliseren en zich tegen onze samenleving keren. Zeker als zij zich afvragen: wie ben ik? Waar ben ik geboren? En het kind ontdekt dat zijn vader is gedood door een bom van een Nederlandse straaljager. Dan kan het wraakgevoelens gaan koesteren. Vorig jaar pleegde een jonge Tsjetsjeen in Parijs een aanslag met een mes. Zijn daad toont aan dat gewelddadige radicalisering ook kan voortkomen uit traumatische ervaringen.

Natuurlijk zullen er kinderen terugkeren die geen aanslagen zullen plegen. Maar als één toch een aanslag pleegt: hoe ga je dat als overheid verantwoorden? Je hebt de dader notabene zelf opgehaald.

En als we de kinderen terughalen, zullen de moeders volgen. Een Belgische rechter heeft recent in kortgeding besloten dat de Belgische overheid zes IS-kinderen moet gaan ophalen. Maar ook hun moeders. En later misschien ook de vaders als ze nog in leven zijn. En dat is een nog groter gevaar.

Repatriëring is geen verantwoordelijkheid van onze samenleving. Het is aan de ouders zelf: zij zijn naar Syrië vertrokken om zich bij terreurorganisaties aan te sluiten. Zij hebben er zélf voor gekozen om daar kinderen te krijgen. Niemand heeft hen gedwongen. Wij hoeven niet hun probleem op te lossen.

De intentie van de kinderombudsvrouw is vast goed. Maar sommigen laten zich duidelijk meesleuren door hun emoties. Ik noem ze slaven van hun empathie. Ze vragen zich niet af: hoe kunnen we onze samenleving beschermen? Maar houden ze zich bezig met kinderen van een IS-terroristen ergens in Syrië. Gaan we echt alle getraumatiseerde en geïndoctrineerde IS-kinderen binnenhalen die zich in de toekomst mogelijk tegen onze samenleving keren? Het is gewoon een gok. Voor mij is dat waanzin.

De maatschappij moet prioriteiten stellen. Er zijn in Nederland én in België voldoende kinderen die opgroeien met problemen of in armoede. Zij verdienen onze volle aandacht.”