IS-strijder met sadistische selfie voor de rechter

Voor de rechtbank is het een bijzondere situatie dat het tweetal in Turkije al straf heeft uitgezeten. De twee zijn daar vrijgelaten in afwachting van het hoger beroep. Formeel kan Nederland het duo ook nog vervolgen.

Een nieuwe berechting wordt eenvoudiger als justitie hen ’nieuwe feiten’ voor de voeten kan gooien. In het geval van Oussama A. bleek dat bij een vorige zitting al. Hij wordt de eerste Nederlandse jihadist die terechtstaat omdat hij triomfantelijk lachend poseerde bij een gekruisigde dode in Syrië. Hij heeft daarmee de ’persoonlijke waardigheid aangerand’ van het slachtoffer, stelt justitie. Dat is een oorlogsmisdrijf. Ousama verspreidde de foto zelf via internet.

Verslaggever Silvan Schoonhoven is vanmiddag aanwezig in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol en doet vanaf ongeveer 13.30 uur live verslag via Twitter.

