Utrechtse jihadist: ik doodde mensen met mijn handen

Oussama A. chatte met een vrouw in Nederland. Hij vertelde haar verhalen over een djinn (islamitische geest) die in het kalifaat zijn hoofd en handen had overgenomen, waardoor iemand was vermoord. Zijn familie maakt zich zorgen wat Oussama vertelde over doden, onthoofden, martelaarschap en zelfmoordaanslagen.

Al eerder bleek dat hij de eerste Nederlandse jihadist wordt die terechtstaat omdat hij triomfantelijk lachend poseerde bij een gekruisigde dode in Syrië. Hij heeft daarmee de ’persoonlijke waardigheid aangerand’ van het slachtoffer, stelt justitie. Dat is een oorlogsmisdrijf. Oussama verspreidde de foto zelf via internet.

Oussama Moet psychiatrisch onderzocht worden, vindt de rechtbank. Desnoods gedwongen, als hij niet vrijwillig meewerkt.

