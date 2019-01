Kamervragen over prijsopdrijving Novartis

PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen wil van de VVD-bewindsman weten of er iets gedaan kan worden tegen de truc van farmabedrijf Novartis die voor patiënten met een zeldzame vorm van kanker tot een zesvoudige prijsstijging leidt: van 16.000 euro naar 90.000 euro voor vier infusen.

De ophef gaat over het medicijn lutetium octreotaat. Het wordt ingezet bij mensen met neuro-endocriene tumoren. Dat zijn tumoren in het systeem dat de afgifte regelt van hormonen die bepaalde organen aansturen.

Het medicijn werd in Nederland ontwikkeld, in het Erasmus Medisch Centrum. De Nederlandse bedenkers richtten er speciaal een bedrijf voor op. Dat werd in 2011 verkocht aan de Franse farmaceut AAA.

In maart van 2018 ging het kankermedicijn opnieuw over de toonbank. Dat was geen toeval. Lutetium octreotaat had kort daarvoor namelijk de zogeheten weesgeneesmiddelstatus. Dat betekent dat de eigenaar voor tien jaar het alleenrecht op verkoop in de Europese Unie kreeg en voor zeven jaar in de Verenigde Staten. Daarna ging de prijs van het middel over de kop.

PvdA-Kamerlid Ploumen vindt de gang van zaken ’niet uit te leggen’. Ze wil dat minister Bruins (Medische Zorg) alles op alles zet, zodat patiënten hun medicijn voor de oude prijs kunnen krijgen. Ze wil weten of het mogelijk is, ondanks de geldende regels voor weesgeneesmiddelen. „Wat staat er in de weg en vallen de regels te wijzigen?”, vraagt ze aan de VVD’er.

Ze wil ook dat voortaan voorkomen wordt dat een door een ziekenhuis ontwikkeld medicijn nog aan een farmaceut wordt verkocht, die de prijs vervolgens opdrijft.