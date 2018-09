Zuid-Amerika tegen ingrijpen VS in Venezuela

De verklaring volgt op dreigende taal van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij zei vrijdag: „Venezuela is niet ver weg. De mensen lijden en zijn aan het doodgaan. We hebben veel opties voor Venezuela waaronder een mogelijk militaire optie, mocht dat nodig zijn.”

Het Zuid-Amerikaanse land verkeert in een diepe economische en politieke crisis. President Nicolás Maduro probeert de problemen onder meer te bezweren door het instellen van een nieuwe grondwetgevende vergadering, die wordt gedomineerd door zijn socialistische partijgenoten. Het parlement, waarin de oppositie de meerderheid heeft, is daardoor nog verder buitenspel gezet dan het al stond.

De verkiezing van het orgaan dat een nieuwe grondwet moet opstellen is zeer omstreden. Zelfs het bedrijf dat de stemcomputers levert aan de Venezolaanse overheid stelde dat met de uitslag is geknoeid; volgens het hoofd van het bedrijf Smartmatic is de opkomst met zeker een miljoen stemmen opgekrikt.

Dat de lidstaten van handelsblok Mercosur tegen Amerikaans ingrijpen zijn, wil niet zeggen dat ze de regering in Caracas steunen. Vorige week schortte Mercosur het lidmaatschap van Venezuela op voor onbepaalde tijd. De overgebleven leden eisen herstel van de democratie en vrijlating van politieke gevangenen.