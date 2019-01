Laatste kans voor ADM-krakers om boeltje op te halen

„Aan het eind van de dag doen we een rondje met de deurwaarder en de coördinator van de gemeente”, aldus de woordvoerder. Volgens hem is het nog geen uitgemaakte zaak wie er opdraait voor de kosten van het opruimen en schoonmaken. Daarover is een gesprek gaande met de gemeente.

Het ADM-terrein in het Westelijk Havengebied, waar vroeger een scheepswerf zat, werd 21 jaar geleden gekraakt en fungeerde als culturele vrijplaats. Afgelopen maandag ging de gemeente tot ontruiming over. Daarover loopt overigens nog een kort geding.