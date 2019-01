Photoshopfail schoenen premier leidt tot hilariteit

Wat een perfect familieplaatje had moeten worden - een lachende Scott Morrison omringd door door zijn vrouw en kinderen, eindigde in een flater. Waarom het departement van de premier ervoor koos het beeld te bewerken, is niet duidelijk. Dat meldt The Guardian. Een woordvoerder verklaarde dat de bewindsman er zelf niet om had gevraagd.

De zogenoemde ’Shoegate’ gaat inmiddels viral op sociale media. In een reactie laat de premier weten blij te zijn met zijn vervuilde maar favoriete vrijetijdssneakers.