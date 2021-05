Teleurstelling alom om afblazen KNVB Regiocup: ’Spelers willen de wei in!’

Amateur voetbalvereniging Be Quick in Zutphen, door de coronacrisis is de competitie ten einde. (Archieffoto) Ⓒ ANP/ HH

Het nieuws dat de KNVB Regiocup ’dit seizoen definitief niet meer haalbaar is voor senioren’ is met teleurstelling ontvangen bij amateurvoetbalclubs. Duizenden voetballers hadden dolgraag de bal weer met passie voor hun sport in het net geschoten, al was het maar een tijdje in een regionaal toernooi met louter teams uit de relatieve nabijheid.