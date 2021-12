San Francisco roept noodtoestand uit vanwege toename aantal drugsdoden

De maatregel geldt voor de buurt Tenderloin, net ten zuiden van de toeristische hotspot Union Square. Volgens het stadsbestuur overlijden er dagelijks minstens twee mensen aan overmatig drugsgebruik in San Francisco en vraagt het probleem daarom om een crisisaanpak.

Door het uitroepen van de noodtoestand kunnen onder meer daklozenopvangcentra en andere hulpprogramma’s sneller worden opgezet. Hetzelfde geldt voor de bestrijding van drugscriminaliteit. Burgemeester London Breed paste dezelfde tactiek toe om de verspreiding van het coronavirus in haar stad te lijf te gaan.

Gedurende de coronapandemie is overmatig drugsgebruik sterk gestegen in de Verenigde Staten. In een periode van twaalf maanden, die eindigde in april, stierven meer dan 100.000 Amerikanen door een overdosis medicijnen of drugs. Een absoluut record. Volgens de overheid, die de cijfers nader aan het onderzoeken is, lijkt het om een stijging van 30 procent te gaan ten opzichte van het jaar ervoor. In San Francisco kwamen vorig jaar 711 mensen om door een drugsoverdosis, ook een record.