Broer kroongetuige voorzag aanslag

Dat vertelt een direct betrokkene aan De Telegraaf. In Whatsapp-gesprekken die de krant heeft ingezien, praten Reduan en een ander over de dreiging. „Jij en ik worden afgerekend”, staat in een van de apps.

Er waren signalen dat de gezochte topcrimineel Ridouan Taghi, over wie kroongetuige Nabil B. uitvoerig bij het OM verklaringen had afgelegd, op zoek was naar zijn familie. „De groep was naar ons op zoek”, vertelt de betrokkene die anoniem wil blijven. En: „Wij zijn niet van belang. Wij zijn collateral damage.”

De Amsterdamse ondernemer Reduan vreesde te worden geliquideerd. Hij sliep nauwelijks en maakte zich grote zorgen. Hij uitte zijn grote zorgen bij het OM dat familieleden werden geobserveerd door mensen van de ’groep Taghi’.

Het OM heeft altijd aangegeven dat Reduan niet beschermd wilde worden. De familie ontkent dit met klem en zegt dat er nauwelijks werd omgekeken naar de familie. Pas na de moord op Reduan in zijn eigen bedrijf, werd de familie beveiligd.

De Telegraaf voerde in het afgelopen half jaar een reeks gesprekken met direct betrokkenen. Die gaven aan dat politie en OM de dreiging erg hebben onderschat. De krant berichtte eerder al over het voortslepende conflict tussen OM en de familie over de beveiliging.

Donderdag meer in de Telegraaf.