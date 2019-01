Beelden van terreurverdachten met kalasjnikovs in Weert uitgelekt

De agenten deden zich voor als leveranciers van de wapens. In het huisje waren camera’s en microfoons verstopt. Ook sommige gesprekken zijn uitgelekt. „Mijn hele leven heb ik hiervan gedroomd, Allahu Akbar”, zegt iemand die een kalasjnikov kust.

De vier werden in september met drie anderen in de regio Arnhem aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zes van hen moeten donderdag voor het eerst voor de rechter verschijnen. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) wilden ze een aanslag plegen op een evenement en elders een autobom laten ontploffen.

Het OM zegt de beelden niet te hebben verstrekt. „Maar het is volstrekt duidelijk dat dit deel is van het strafdossier en dat het niet de bedoeling is dat dit buiten de rechtszaal gaat circuleren”, zegt een woordvoerder.

IS-gebied

De zes mannen - tussen de 21 en 35 jaar - komen uit Arnhem, Rotterdam, Vlaardingen en Huissen. Ze werden opgepakt na een maandenlang onderzoek, dat begon met informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over een 34-jarige Irakees uit Arnhem.

Deze Hardi N. is in 2017 door het gerechtshof in Den Haag veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan 21 maanden voorwaardelijk, voor een poging tot uitreizen naar het strijdgebied waar Islamitische Staat actief was.

Een van de gearresteerde mannen, is eind vorig jaar weer vrijgelaten. Hij is niet gedagvaard.