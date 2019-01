Slachtoffer krijgt strafdossier zelden zomaar

Er zijn niet veel slachtoffers die om het dossier vragen, constateren onderzoekers die zich in opdracht van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) over het werk van slachtofferadvocaten hebben gebogen. Maar als ze de stukken willen inzien, kunnen ze maar beter een advocaat in de arm nemen. Zonder raadsman maken slachtoffers haast helemaal geen kans op inzage.

Officieren van justitie zeggen desgevraagd tegen de onderzoekers dat ze een strafdossier niet zomaar met een slachtoffer delen. Ze vrezen bijvoorbeeld dat dat het onderzoek schaadt of de privacy van de verdachte aantast.