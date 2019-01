Politie: Dreiging kapel Nijmegen niet serieus

Naar nu blijkt kwam die informatie van een man die „zeer vasthoudend was in zijn verhaal”, aldus de politie. Hij had informatie over iemand die de dreiging had geuit en daarvan melding gedaan. Maar nu is gebleken dat niemand in gevaar is geweest.

Waarom de man de verkeerde informatie heeft verspreid, wil de politie niet zeggen.

De kerk kon voor de kerstdienst uitwijken naar kerkgebouwen in Eindhoven en Sint Hubert. De Servisch-orthodoxe kerk volgt de Juliaanse kalender, waardoor feesten en viering later plaatsvinden dan de westerse, gregoriaanse kalender.