Naaktrestaurant Parijs nu alweer dicht

„Met grote spijt moeten wij aankondigen dat ons restaurant O’naturel op 16 februari definitief sluit”, zo laat de 42-jarige tweeling Mike en Stephane Saada weten.

De opening van het restaurant leidde tot wereldwijde aandacht en veel enthousiasme op sociale media. In het echte leven durfden echter veel minder mensen zich bloot te geven.

Alleen de opening was nog een daverend succes. Daarna werd het stiller en stiller. Volgens nieuwssite The Local is een tekort aan bezoekers dan ook de reden die de eigenaren ertoe hebben gedwongen de handdoek te gooien.

Ⓒ AFP

„Bedankt voor het meedoen met dit avontuur”, schrijven de eigenaren nog. „Alleen de goede tijden, de ontmoetingen met prachtige mensen, en onze gasten die exceptionele momenten delen, zullen ons bijblijven.”

Ⓒ AFP

Tot slot roepen Mike en Stephane Saada iedereen op om de laatste weken van januari, en het begin van februari nog een bezoekje aan O’naturel te brengen. „Aarzel niet, en boek uw laatste naaktdiner.”