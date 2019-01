Verdriet om ’stomme’ diefstal van blinde alpaca: ’Echt oerdom!’

In totaal werden twee hengstjes gestolen. De blinde alpaca is helemaal niets waard, en de andere ook weinig, zegt Louis Steunebrink. „Ik snap het gewoon niet”, zegt de boer tegen RTV Oost. „Dit zijn mensen geweest die totaal geen verstand van zaken hebben.”

De dieven zijn namelijk dwars door een wei met merries gelopen, die wel waarde hebben, om vervolgens de hengstjes mee te nemen. Een gezonde hengst is maar 200 euro waard. „Een merrie, waar ze langs zijn gelopen maar er dus vier van hebben laten staan, doet ongeveer 1500 euro.”

’Echt een oerdomme actie’, noemt de boer het. Zeker de diefstal van de halfblinde hengst. „Die is waardeloos. Er zit geen gram vlees aan, de wol is nog niet te scheren. Daar krijgen ze geen cent voor.”

Terugvinden

Des te sneuer is de diefstal. Steunebrink is echter gehecht aan de beestjes. „Ja, ik ben er ook gewoon gek mee. Die blinde heb ik gekregen toen ’ie vier dagen oud was, die heb ik helemaal zelf met de fles grootgebracht.”

De boer heeft de foto’s via Facebook verspreid en hoopt dat de beestjes, door de aandacht, uiteindelijk worden teruggevonden.