D66-Kamerlid De Groot niet vervolgd voor beledigen verslaggever met ’fascist’

De cameraploeg van ON! had dit gefilmd en de omroep zond die beelden twee dagen later uit.

Het OM vindt de uitlating van het Tweede Kamerlid ‘onnodig grievend’ en daarmee een strafbare belediging. Maar volgens het OM staat daar ’tegenover’ dat De Groot opmerking ’terloops’ maakte. Zijn uitspraak wordt daarom gezien als een ‘slip of the tongue’. Kort na de uitzending maakte De Groot op Twitter al publiekelijk zijn excuses. Hij schreef: ‘Dit had ik als volksvertegenwoordiger niet over een verslaggever mogen zeggen. Neem ik terug.’

Voor het OM weegt ook mee dat de belediging in kleine kring plaatsvond. De omroep van de cameraploeg heeft deze vervolgens zelf breder openbaar gemaakt, in een televisie-uitzending.

Onder deze omstandigheden ziet het Openbaar Ministerie geen reden meer voor bestraffing, schrijft het OM op haar website. Het OM heeft de zaak daarom voorwaardelijk geseponeerd. Dat houdt in dat als De Groot in de toekomst opnieuw een dergelijk feit pleegt, hij alsnog ook voor dit feit zal worden vervolgd.