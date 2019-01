’Controleren hoe containers worden vastgezet’

Daarnaast willen ze dat containers een ’gps-marker’ krijgen, zodat ze onder water makkelijk te lokaliseren zijn en dat de containers een chip krijgen waardoor makkelijk af te lezen is wat de inhoud van een container is. Zo is onmiddellijk duidelijk of er gevaar voor gevaarlijke stoffen is. Ten slotte vragen de burgemeesters om beter toezicht op de keuze die kapiteins maken met betrekking tot de routes boven de wadden.

De eilandgemeenten uitten in 2007 en 2008 per brief richting het ministerie van Verkeer en Waterstaat al eens zorgen over de risico’s van containerschepen.

Opruimploegen hebben in de afgelopen week 1,22 miljoen kilo afval uit de overboord geslagen containers verzameld. De spullen lagen op de stranden van Terschelling, Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog, in de Noordzee en de Waddenzee en bij het vasteland van Groningen en Friesland.

Klein plastic juíst gevaarlijk

De Zwitserse rederij MSC, de eigenaar van het schip, spreekt van een „opruimoperatie zonder weerga.” In de containers zaten onder meer flatscreentelevisies, kussens, speelgoed, matrassen, fleecedekens, kuipstoeltjes, lattenbodems, gloeilampen en auto-onderdelen. Daarnaast vervoerde het schip schadelijke stoffen, zoals organisch peroxide in poedervorm.

Op de stranden liggen nu vooral kleine plastic deeltjes. Juist die zijn gevaarlijk, omdat dieren ze kunnen opeten. De deeltjes moeten met de hand worden opgeruimd, het kan niet met machines. Daarom stuurt Staatsbosbeheer woensdag 22 boswachters en twee auto’s vanuit Friesland en Texel naar Terschelling. Zij zullen donderdag helpen met opruimen.