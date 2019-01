Politiechef: Keulen is het Wilde Westen

Ⓒ EPA

KEULEN - De chef van de politie in Keulen, Uwe Jacob, heeft genoeg van het geweld dat motorbendes plegen. Jacob zei woensdag tegen de pers: „Dit hier is het Wilde Westen, midden in de straten van Keulen wordt met zeer zware vuurwapens geschoten, alsof we in het Wilde Westen zijn, zo wordt hier in het rond geschoten.” Het is volgens de politiechef een wonder dat er nog geen doden zijn gevallen.