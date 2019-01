Noorse miljonairsvrouw ontvoerd

De politie meldt dat er door de kidnappers een boodschap is achtergelaten waarin „zeer ernstige bedreigingen” beschreven worden als er geen losgeld betaald wordt. Een woordvoerder van de politie stelt dat het lijkt te gaan om een ’professionele dadergroep’. De kidnappers zouden betaald willen worden in de cryptovaluta moneiro, die anoniem betaald en ontvangen kan worden.

Geen bewijs voor leven

Er is volgens de politie door de kidnappers tot nu toe geen bewijs geleverd dat de vrouw nog in leven is. „Zoals het er nu voorstaat heeft de politie de familie geadviseerd het losgeld niet te betalen,” verklaarde politiewoordvoerder Tommy Broske, die verder meldde dat de politie nog geen verdachten op het oog heeft.

Noorse media wisten al enige tijd van de ontvoering, maar publiceerden er op aandrang van de politie niet over.

174 miljoen

Tom Hagen behoort tot de 200 rijkste inwoners van Noorwegen met een kapitaal dat geschat word op 174 miljoen euro. Hij vergaarde zijn kapitaal in de energiesector en de onroerend goedhandel.