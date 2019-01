Minister: prijsexplosie medicijn tegen kanker slecht

Novartis heeft het in Nederland ontwikkelde medicijn lutetiu-octreotaat tegen een zeldzame vorm van kanker opgekocht en zes keer zo duur gemaakt. Zorgverzekeraars willen het medicijn hierdoor niet meer vergoeden, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG).

„Dit lijkt een voorbeeld van hoe het niet moet; de fabrikant voegt hier geen maatschappelijke meerwaarde toe. Men vercommercialiseert een bestaande apotheekbereiding en vraagt ook nog eens een veel hogere prijs, zonder die te onderbouwen”, aldus Bruins.

De VVD-minister stelt dat de bestaande apotheekbereiding ook gewoon gebruikt kan blijven worden, mits deze voldoet aan kwaliteitseisen. „Die wordt ook gewoon vergoed.”

’Kritisch bekijken’

Volgens Bruins slaat het gebruik van regels voor het stimuleren van weesgeneesmiddelen, geneesmiddelen voor zeldzame ziekten, hier de verkeerde kant uit. „Die regels zijn bedoeld voor het stimuleren van ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor zeldzame ziekten, niet voor het commercialiseren van bestaande behandelingen.”

De bewindsman herhaalt dat hij in Brussel de beschermingsmechanismen voor bedrijven kritisch zal bekijken, zodat deze alleen worden ingezet waarvoor ze bedoeld zijn, in het belang van patiënten.

Erasmus MC

Lutetium-octreotaat helpt bij de behandeling van van bepaalde tumoren die kunnen opduiken in onder meer de maag, lever of alvleesklier. Het medicijn werd halverwege de jaren tachtig ontwikkeld in het Rotterdamse Erasmus MC. Het unieke medicijn bleek zo succesvol, dat ook het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam en het UMC Utrecht de behandelingen gingen aanbieden.

De ziekenhuizen maakten de behandeling voorheen zelf, voor ongeveer 4000 euro per infuus. Novartis vraagt nu zo’n 23.000 euro per infuus. Een kuur bestaat uit vier infusen. Volgens NTvG heeft het bedrijf via een overname het middel opgekocht en geregistreerd bij het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) als behandeling tegen een zeldzame ziekte.