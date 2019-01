Heinekenontvoerder (65) wilde geldtransport overvallen

Uit camerabeelden blijkt dat ze een dag eerder al – compleet met steekkar – een voorverkenning in de buurt deden.

Dat bleek vanmiddag tijdens een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de drie verdachten. Meijer werd op de hoek van de Wittenkade en de Limburg Stirumstraat in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt neergeschoten door een politieman die afkwam op een melding van buurtbewoners over verdachte omstandigheden. Meijer zou het vuurwapen op de agent hebben gericht. Meerdere kogels troffen hem in een been.

Hij kwam de zittingszaal van de rechtbank binnenstrompelen achter een bordeauxrode rollator. Hij wordt netjes behandeld in het penitentiair ziekenhuis in Scheveningen, zei een stuurs ogende Meijer tegen de rechtbank. „Maar het is zwaar en ik heb pijn.”

Volgens officier van justitie Annemarie Kwaspen droegen de mannen in oktober kogelvrije vesten en waren ze vermomd met nogal prominente plaksnorren. Ook hadden ze een steekkar bij zich met geprepareerde dozen. Verderop stond een gehuurde bus klaar met draaiende motor.

De rechtbank besloot dat zowel Meijer als zijn zeer op hem gelijkende zoon Rudi vast blijven zitten tot de inhoudelijke behandeling van de zaak op 8 maart. De hechtenis van Boellaard werd al eerder geschorst omdat zijn rol kleiner was. Hij huurde de bus. Uit onderzoek blijkt bovendien dat zijn telefoon zich vanaf het moment dat hij de bus huurde, op dezelfde plekken bevond als Meijer en zijn zoon, en ook met hen meebewoog. Het onderzoek naar de inhoud van zijn telefoon is nog niet afgerond.

Advocaat Freek van der Bruggen van Frans Meijer wil voor de inhoudelijke behandeling de resultaten zien van het rijksrechercheonderzoek naar het schieten door de agent. De rechtbank besloot dat onderzoek toe te voegen aan het strafdossier.