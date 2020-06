Hugo de Jonge meldt zich voor CDA-lijsttrekkerschap

Dat De Jonge zijn vinger opsteekt, is geen grote verrassing. De van oorsprong Zeeuwse politicus loopt zich al tijden warm voor de toppositie. Veel CDA’ers denken dat hij er geknipt voor is. Ze zien hem als een man met charisma, een harde werker en iemand die de flanken van het CDA met elkaar kan verbinden.

Aan het Binnenhof werd enigszins verwonderd opgekeken toen De Jonge in 2017 als nieuwbakken minister van Volksgezondheid zijn opwachting maakte. In eerste instantie vielen vooral zijn kleurrijke puntschoenen op. Verder was er niet veel bekend van de goed gecoiffeerde CDA’er, die jarenlang wethouder was in Rotterdam en voorheen voor de klas stond als leraar.

Door de jaren heen werd duidelijk dat De Jonge zich niet snel onder de tafel laat kletsen. Als minister van Volksgezondheid is hij verantwoordelijk voor zaken als verpleeghuiszorg, thuiszorg, maar ook voor medisch-ethische kwesties zoals voltooid leven en abortus. In zijn bijna driejarige ministeriële carrière kreeg hij heus wel kritiek, maar is hij eigenlijk nooit in de politieke problemen gekomen.

Kritiek van Arib

Zijn spraakwatervallen krijgen lang niet overal de handen op elkaar. Kamervoorzitter Arib geeft hem geregeld een standje als debatten door zijn breedsprakigheid onnodig uitlopen. Veel oppositieleden vinden hem een kletsmajoor die met een woordenspel verhult dat het ergens wringt.

Na het opstappen van Sybrand Buma verkeerde het CDA lange tijd in een machtsvacuüm. Kamerlid Pieter Heerma nam het fractievoorzitterschap tijdelijk op zich, maar een echte leider hebben de christendemocraten sinds vorig jaar niet.

Wopke Hoekstra

Velen zagen in minister Wopke Hoekstra (Financiën) een goede opvolger van Buma. Hij is populair, wat rechtser dan De Jonge, en had kiezers bij andere partijen kunnen wegkapen, was de inschatting. Maar Wopke wil niet. Hij ziet zich meer als een ’bestuurder dan een beroepspoliticus’, zei hij woensdag in een interview met De Telegraaf.

Bekijk ook: Wopke Hoekstra gaat niet voor lijsttrekkerschap CDA

De andere CDA-kroonprins, Hugo de Jonge, maakte dit voorjaar ten opzichte van Hoekstra een inhaalslag. De zorgminister stond tijdens de coronacrisis samen met premier Rutte in het oog van de storm. Hij deed tal van persconferenties. In de Nederlandse huiskamers kon daardoor een beter beeld worden vergaard van de man die voorheen vooral bekend was vanwege zijn schreeuwerige schoeisel.

De coronacrisis speelde De Jonge qua bekendheid dus in de kaart, maar kan tegelijkertijd zijn achilleshiel zijn. Er lopen meerdere onafhankelijke onderzoeken naar de rol van het kabinet in het bestrijden van het virus. Dat het in de verpleeghuizen gruwelijk is misgegaan, lijkt inmiddels wel klip en klaar. Het is de sector waarvoor de CDA’er bij uitstek verantwoordelijk is. Op kritische vragen daarover kan de zorgminister bijzonder kriegelig reageren. „Je moet de brandweer niet storen tijdens het blussen”, is dan steevast zijn antwoord.

Mona Keijzer

De vraag is of Mona Keijzer zich nog in de strijd om het CDA-leiderschap gaat mengen. Kandidaten hebben nog tot aanstaande woensdag de tijd om een sollicitatiebrief te schrijven.

Het partijbestuur zal twee dagen later bekendmaken wie er wordt voorgedragen voor het lijsttrekkerschap. Begin juli kunnen CDA’ers er digitaal over stemmen.