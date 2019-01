Pas op: voorvork Gazelle-fiets kan afbreken

De verkooppunten van de koninklijke fabrikant zijn inmiddels aangeschreven, zodat ze hun klanten nabellen om de desbetreffende fietsen langs gaan brengen. De onveilig geachte voorvorken worden daarbij omgewisseld voor eentje die wél veilig is.

De ombouwactie heeft betrekking op een specifiek fietsmodel, de Esprit van het type C7 uit 2016.

Productiefout

Een verkoopmedewerkster van het bedrijf, met een hoofdkantoor in het Gelderse Dieren, geeft desgevraagd toe dat er sprake is van een productiefout. „En daarom moeten ze vervangen worden”, licht ze toe. „De vork die eruit wordt gehaald, moet vernietigd worden.”

Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen doordat dergelijke verkeerd geproduceerde voorvorken plotseling afbraken. „Er is geen enkele consumentenklacht over de voorvork van de Esprit modellen bij ons bekend”, aldus commercieel directeur Ferdi Ertekin. „De kans dat er bij een consument een probleem optreedt met de voorvork is zeer laag. Echter, als voorzorgsmaatregel laten we alle Esprit fietsen ombouwen met voorvorken die wel voldoen aan onze hoge eisen.”

Per rijwielhandel verschilt het aantal van teruggeroepen fietsen van een enkele tot vele tientallen.