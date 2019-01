Ingesneeuwd: ’Eerst graven als we naar buiten willen’

Het gepensioneerde stel uit Kockengen heeft inmiddels een vaste standplaats op camping Tirol Camp, waar ze meer dan vier maanden per jaar in hun stacaravan verblijven. Ze zijn er nu sinds het begin van de kerstvakantie. Maar van een uitstapje komt het deze keer niet. „We doen eigenlijk de hele dag niets anders dan een boek lezen, de potten en pannen schoonmaken en naar buiten kijken”, lacht Renka. „Het sneeuwt al anderhalve week onophoudelijk. Als we naar buiten willen gaan, moeten we eerst de sneeuw weggraven. Anders sta je er tot hoger dan je knieën in. Je zakt er zo een meter in weg. Als we met onze hond buiten lopen, zie je alleen nog zijn staartje.”

’Je zakt zo een meter weg’

Het stel kan alleen van het terrein afkomen zodra de camping een sneeuwruimer heeft ingezet. „En dan moeten we alsnog de hele auto uitgraven. Die is nu amper zichtbaar. De camping doet zijn best, maar er is slechts een sneeuwruimer. In drukkere periodes zijn er drie, dus het is nu dweilen met de kraan open.” Volgens Renka zijn er regelmatig onbegaanbare wegen afgesloten in de omgeving, ook vanwege lawinegevaar. Een uitstapje naar de campingwinkel voor eten en drinken is daarom voorlopig het hoogtepunt van hun verblijf.

En het wachten zet zich voort. „We wilden eigenlijk zondag al naar huis”, vertelt Renka. „Onze kinderen en kleinkinderen waren toen al vertrokken. Zij moesten tenslotte noodgedwongen weg vanwege school. Gelukkig had de camping toen een sneeuwruimer ingezet en vertrokken ze in de nacht, waardoor de weg redelijk begaanbaar was en de files meevielen. We waren opgelucht toen we hoorden dat ze veilig thuisgekomen waren.”

’Bang dat onze camper instort’

Maar Renka en Cor durven nog niet naar huis. „Ook omdat we bang zijn dat onze camper anders instort. Het blijft voorlopig nog wel even sneeuwen. Zolang we er zijn, kunnen we de sneeuw in ieder geval van het dak vegen. Iedere keer stellen we ons vertrek maar weer uit.” Daardoor zijn wel al hun afspraken afgezegd. „Zoals bij de tandarts. Maar gelukkig zijn we gepensioneerd en hebben we dus geen echte verplichtingen meer.”

Ⓒ Eigen foto

’Wel prachtige plaatjes’

Het extreme weer heeft ook voordelen, lacht Renka. „Het levert wel prachtige plaatjes op. En we zitten lekker warm binnen met onze twee kacheltjes. Want het is net een goed geïsoleerde iglo.” Toch willen ze zo snel mogelijk naar huis. „We zijn het inmiddels wel zat. Het moet niet te lang meer duren.” Zodra het dikke pak sneeuw op hun caravan structureel verdwenen is, durven ze weer naar huis te gaan.