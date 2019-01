Huilende nitraatgooier moet de cel in

B. en de rechtszaal vol vrienden en kennissen barsten na de uitspraak van de politierechter in tranen uit. „Dit is mijn bedoeling nooit geweest en zal nooit meer voorkomen”, zegt B. tijdens de eerste snelrechtzitting in Zuid-Holland. Hij ontkent het gooien van nitraatbommen richting de Mobiele Eenheid (ME) in de nieuwjaarsnacht niet. „Ik heb me laten opjagen door de groep.”

Het was volgens getuigen een ’grimmige sfeer’ op de kruising Herenweg/Akkerweg in Moerkapelle tijdens de jaarwisseling. „Het leek wel een oorlogsgebied”, vertelt de Officier van Justitie op basis van getuigenverklaringen. Een grote menigte belette de brandweer tijdens het blussen van een illegale brand. Hierop werd de ME ingezet om de grote groep mensen uiteen te drijven.

Nitraatbom

Agenten werden bekogeld met illegaal vuurwerk en lege flessen en zagen B. nitraatbommen gooien richting de ME’ers die in linie stonden. Het illegale vuurwerk scheerde volgens meerdere getuigen vlak langs het gezicht van een van hen en kwam op een meter van zijn voeten terecht. B. werd vlak hierna door een agent in burger aangehouden. Ook twee andere personen zijn aangehouden door de politie.

Incidenten waarbij politiemedewerkers agressief of gewelddadig worden behandeld, hebben hoge prioriteit. Bij snelrecht vindt de rechtszaak tegen de verdachte binnen zeventien dagen na het incident plaats, bij supersnelrecht binnen drie dagen.

Niemand liep letsel op als gevolg van de misdragingen van de Moerkapellenaar, maar de schrik zat er goed in bij de betrokken agenten, zoals de ME’er die het vuurwerk met een enorme knal voor zijn voeten zag exploderen. „Ach, ach: waarom?”, verzucht de politierechter. En: „Hoe kwam je aan dat vuurwerk?”

„Dom, maar ik had het vuurwerk gekregen en dacht ’ik neem het mee’”, legt B. uit. „Mijn vriendin wilde naar huis gaan, maar ik luisterde niet.”

Tussen de criminelen

B. schaamt zich diep en betreurt de gang van zaken. „Het is belachelijk dat dit is gebeurd: dat hulpverleners hun werk niet kunnen doen”, zegt hij. „Afgelopen zomer heb ik een motorongeluk gehad en in 2009 liep ik ernstige brandwonden op. Toen was ik ook afhankelijk van hulpverleners.”

De 25-jarige marktkoopman zit al sinds de jaarwisseling vast. „Negen dagen al. Dat is een dure grap en het schaadt mijn betrouwbaarheid als ondernemer. Ik zie mijn bedrijf afglijden. Zit tussen criminelen, die meerdere moorden hebben gepleegd. Het spijt me zo erg.”

De politierechter vindt ’het meer geluk dan wijsheid’ dat er niets ernstigs is gebeurd. Om die reden vindt zij een celstraf gepast met een proeftijd van twee jaar. Daarnaast krijgt B. de komende twee jaarwisselingen huisarrest. De Moerkapellenaar heeft veertien dagen om tegen de uitspraak in hoger beroep te gaan.