Van de ene naar de andere sixpack

Wendy van Dijk op Instagram

Amsterdam - Blijft het bij het sixpack uit de supermarkt, of wordt het dat van Arie Boomsma? Het aantal Nederlanders dat zich in het begin van het jaar heeft aangemeld bij een fitnesscentrum is flink gestegen. We hangen in de eeuwige strijd tegen de kilo’s weer fanatiek aan de halters en rennen ons in het zweet op de loopband. Voor zolang het duurt, tenminste. Want terwijl menig BN’er op sociale media pronkt met zijn of haar perfecte sportschoollichaam, is de realiteit voor de ’doorsnee sporter’ vaak weerbarstiger.