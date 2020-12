Britse virusvariant bij elf mensen in Nederland, OMT komt woensdag samen

Ⓒ ANP / HH

BILTHOVEN - De Britse coronavirusvariant is tot nu toe bij elf personen in Nederland gevonden, meldt het RIVM. Het Outbreak Management Team (OMT) komt woensdag samen. Het OMT komt woensdag bij elkaar om zich te buigen over de stand van zaken van de epidemie, schrijft coronaminister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Het team zal dan ook de elf vastgestelde varianten van de ’Britse variant’ van het coronavirus in Nederland bespreken.