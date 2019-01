Man verliest wapen, schakelt politie in

Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De man uit Vaals was een dagje naar Assen gegaan met zijn vrouw en kleinzoon. Nadat hij een ijsje had gekocht, liet hij zijn tas slingeren.

De man ging naar de politie en vertelde over zijn verloren tas. Even later toog hij naar de bank om zijn pinpas te blokkeren. Op dat moment kwam iemand bij het politiebureau met de gevonden tas aanzetten.

Toen een agent in de tas keek, zag hij het vuurwapen. De man werd opgepakt en verklaarde dat hij de revolver kort na de val van de muur in België heeft gekocht. ,,Het wapen had ik ter bescherming van mezelf. Om mensen af te schrikken. Niet om te schieten.”

Bang voor aanslagen

„De aanleiding om de revolver die dag mee te nemen, waren de aanslagen in Parijs van november 2015”, vervolgde de man. ,,Er is tegenwoordig steeds meer terrorisme. Je moet jezelf kunnen beschermen.”

De rechter was het daarmee niet eens. Hij veroordeelde de man tot 150 uur werkstraf; geen celstraf, zoals justitie had geëist, omdat de man hartklachten heeft en ook zijn vrouw gezondheidsklachten heeft.