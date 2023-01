Premium Het beste van De Telegraaf

’Hij heeft het ongeboren kindje de dood mee ingetrokken’ Ouders Sumanta Bansi: ’Het zijn leugens, Manodj B. is een duivel’

Door Robert Vinkenborg en Mick van Wely Kopieer naar clipboard

De 22-jarige Sumanta Bansi verdween in februari 2018 van het ene op het andere moment en was tot vorig jaar september spoorloos. Ⓒ Opsporing verzocht

Amsterdam - De 22-jarige Sumanta Bansi is in februari 2018 door haar minnaar Manodj B. (43) in haar slaapkamer in Hoorn uit zelfverdediging doodgestoken na een ruzie over geld. Althans, dat blijkt B. in september vorig jaar tijdens verhoren te hebben verklaard nadat hij de politie had verteld waar hij haar lichaam had verstopt. De ouders van Sumanta geloven er niets van.