Pijnlijke blunder: vrouw krijgt erectiezalf voor droge ogen

Dat meldt Sky News op basis van een onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift BMJ Case Reports. De patiënte uit Glasgow kreeg Vitaros-crème in plaats van het spulletje VitA-POS.

Snel nadat ze de zalf gebruikte, ondervond de vrouw gevolgen. Uiteindelijk werd ze met onder meer steroïden en sterke antibiotica behandeld aan opgezwollen oogleden en verminderd zicht.

’Beter opletten’

Het Tennent Institute of Ophthalmology heeft dokters opgeroepen zorgzamer te zijn bij het voorschrijven van medicatie.

Eén van de aanbevelingen: wie iets schrijft, moet ook daadwerkelijk verschil maken in hoofdletters. Anders is er tussen Vitaros en VitA-POS bijvoorbeeld nauwelijks verschil, en is een fout zo gemaakt.

’Waarom zag niemand dit?’

„Fouten bij het voorschrijven van medicatie komen vaker voor, maar in dit geval is het ongebruikelijk dat niemand (patiënt, huisarts, apotheker) vraagtekens zet bij erectiecrème voor een vrouw, met oogproblemen”, schrijft dr. Magdalena Edington.

De vrouw maakt het overigens weer goed.