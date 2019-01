Gokkers winnen drie ton door ’leugens’ Trump

Vier leugens of meer waren voor veel gokkers genoeg om een behoorlijk geldbedrag over te houden aan de tv-speech over de grensmuur van Trump. Voor 145 ingelegde dollars, keerde de goksite Bookmaker 100 dollar winst uit, meldt Buzzfeed.

De bekende factcheckblog van The Washington Post gold als ’scheidsrechter’, zegt een medewerker van Bookmaker. De Amerikaanse krant telde uiteindelijk liefst zes leugens van Trump. De speech van zo’n tien minuten, die vooral over de shutdown en de grensmuur met Mexico ging, leverde in totaal bijna drie ton op aan gebruikers die een gokje hadden gewaagd.

Trump zou onder meer verschillende cijfers over illegale immigranten zwaar hebben overdreven, bijvoorbeeld over het aantal arrestaties, en hij bracht volgens de krant migrantengezinnen onterecht in verband met kindersmokkelaars.

Het maximumbedrag om in te zetten was bepaald op tweeduizend dollar, maar de goksite meldt dat sommige gebruikers een speciale aanvraag deden om méér in te zetten. Volgens John Lester van Bookmaker zijn er enkele klanten die toestemming kregen om tot de 25.000 dollar op het spel te zetten. „We hadden al snel door dat we deze keer in de problemen zaten.”