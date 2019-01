Begrip voor waarschuwing Vindicat: ’Ze schaden imago stad’

Aanleiding voor de waarschuwing is een geweldsincident tijdens een Vindicatfeest in mei vorig jaar. Het bestuur van de vereniging weigerde daarna mee te werken aan het politieonderzoek.

VVD-fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz ziet Vindicat als studentencultuur, maar er zijn grenzen. „Het hoort erbij, als de Martinitoren. Maar over intern oplossen van zaken ben ik als jurist minder enthousiast. Dat vind ik heel bijzonder…” Elke schijn van klassenjustitie moet voorkomen worden. „Als iets passeert in een normale kroeg of op straat waarvoor je aangifte zou doen, of die daardoor dicht zou gaan, dan moet dat bij Vindicat ook.”

’Meten met twee maten’

De SP steunt de ’bestuurlijke waarschuwing’. Fractievoorzitter Jimmy Dijk wil een debat: „Verscherpte controle had al sneller en eerder gekund. Het gevoel van met twee maten meten wordt zo praktijk. Geen speciale behandeling… Iedere andere gelegenheid met ongeregeldheden of mishandelingen was allang dicht geweest. Of de vergunning was ingetrokken. Terecht krijgt iedereen zo het gevoel dat een besloten bolwerk op een andere manier behandeld wordt.” Ook Dijk is tegenstander van eigen rechtspraak. „Dat staat buiten de samenleving. Het is slechts een smaldeel dat deze gesloten cultuur in stand wil houden. Ze schaadt het imago van Groningen keihard.”

Fractievoorzitter Marjet Woldhuis van 100% Groningen vindt de actie van Den Oudsten ’heel adequaat.’ „Dat bestuurlijk wordt opgetreden wanneer Vindicat niet beseft dat het menens is.” Gedragsverandering is noodzakelijk: „Een waarschuwing is terecht. Wie niet luisteren wil, moet maar voelen. Wat mij betreft is dit de laatste keer.”

Kans om tij te keren

De Rijksuniversiteit Groningen wist van het incident. Extra gevolgen had het niet, want banden met Vindicat waren al verbroken. „Het moet ook wat ons betreft de rest van dit studiejaar goed gaan”, aldus zegsman Gernant Deekens. Hanzehogeschool Groningen deelt die visie. „Studiebeurzen voor bestuursleden waren niet voor niks gestopt”, aldus woordvoerster Steffy Praamstra. Vindicat krijgt dit jaar de kans het tij te keren. „We geloven dat ze hun best doen.”

Animo neemt niet af

Vindicat baalt dat het wederom onder vuur ligt, ook al neemt de animo clublid te worden niet af. Het besef leeft inmiddels dat de negativiteit de club schaadt, tekende een insider woensdag in (oud)-Vindicatkringen op. „De nasleep is in feite erger dan wat gebeurde”, is de teneur, verwijzend naar gevolgen van gemeentelijke sancties. Er werd aanvankelijk gemeld dat een lid een arm brak bij het geweldsincident tijdens een sportevenement nabij stadswijk Beijum. Dat zou volgens een getuige niet het geval zijn geweest.

Vindicat neemt de waarschuwing serieus, benadrukt Danique Vreeburg van de vereniging. „Het is voor ons extra aansporing om tempo tot cultuurverandering te versnellen. We zien ook dat stappen zijn gezet.” De introductietijd van 2018 (bij de jaargang 2016 liep een student ernstig hoofdletsel op) en winterfeest ’Kermesse’ (waarbij in 2017 een vechtpartij plaatsvond) zijn deze keer ’zeer goed verlopen’. Vindicat tracht alcoholgebruik naar verantwoord niveau te brengen. „Dit alles om de kans op een volgend incident zo klein mogelijk te maken.”