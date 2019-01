Rutte ziet Brexit niet als kans

Het bezoek van de Japanse premier aan Nederland vandaag stond onder meer in het licht van de aanstaande Brexit. En waar sommigen hopen dat nu het Verenigd Koninkrijk minder aantrekkelijk wordt als investeringsland, Nederland daarvan kan profiteren, wilde Rutte daar niet zo naar kijken. Het zou volgens hem weliswaar mooi meegenomen zijn als Japanse bedrijven hierheen komen, maar de negatieve gevolgen van de Brexit wegen zwaarder.

Toch zei de Japanse premier Abe, tijdens de persconferentie in de Euromast met uitzicht over Rotterdam, dat hij hoopt dat Japanse bedrijven ’hun investeringen zullen verhogen’ in Nederland. Beide bewindsmannen hopen op een softe Brexit waarbij er een deal over de uittreding wordt gesloten.

Lagerhuis

Rutte zei dat hij momenteel ’erg hard werkt met de Fransen en Duitsers om mijn Britse collega te helpen de stemming volgende week tot een succesvol einde te brengen’. Hij hoopt dat het Britse parlement May steunt in haar voorstel om een deal met de EU te sluiten, daarom probeert hij bijvoorbeeld zorgen van parlementariërs weg te nemen over de EU-plannen met de grens in Ierland.

Abe prees de rol van Rutte in dit geheel. Hij zei dat Rutte een ’belangrijke’ en ’zeer constructieve rol’ in het Brexitproces heeft gespeeld. En opmerkelijk: volgens Abe kan Rutte ’dat ook blijven doen’. Met de speculaties over Ruttes vertrek naar Europa kan het opgevat worden als een teken dat Abe zo’n stap van de VVD’er wel zou zien zitten. Maar het kan natuurlijk ook als aanmoediging uitgelegd worden om op de huidige weg door te gaan.

Abe heeft vandaag een boottocht gemaakt door Rotterdam. Vanavond dineert hij in de Euromast met onder meer premier Rutte.