Machinisten ramptrein Egypte aangehouden

Bij de crash vielen volgens de laatste cijfers van persbureau MENA 41 doden en 133 gewonden. De vier treinbestuurders blijven voorlopig vijftien dagen in hechtenis.

ZIE OOK: Tientallen doden door treinongeluk Egypte

Op videobeelden van na de crash is te zien dat enkele wagons van de treinstellen in elkaar zijn gedrukt, andere zijn door de klap uit het spoor gelopen. Over de toedracht van de crash nabij het station Khorshid bestaat nog geen zekerheid. Een reddingswerker noemde een verkeerde wissel als vermoedelijke oorzaak. De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi heeft een grootschalig onderzoek gelast naar het ongeluk.

Er wordt veel geklaagd over de veiligheid op het spoor in Egypte. Het land wordt dan ook met enige regelmaat opgeschrikt door ernstige spoorwegongelukken. In 2002 vonden 360 passagiers de dood doordat er brand uitbrak in hun trein.