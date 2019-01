Vrouwen toch meer geschoold dan gedacht

Op de tanden van een kloostervrouw uit de Middeleeuwen werd een blauwe verfstof aangetroffen die gemaakt werd van de zeldzame edelsteen lapis lazuli. Ⓒ foto REUTERS/Eddie Keogh

AMSTERDAM - Vrouwen in de Middeleeuwen blijken toch meer scholing te hebben gehad dan eerder werd gedacht. Dat blijkt uit een onderzoek door het Duitse Max Planck-instituut naar stoffelijke resten van een vrouw die 1000 tot 1200 jaar geleden werd begraven in een vrouwenklooster in het Duitse Dalheim.