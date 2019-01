'Grote partij wiet in huis van ouders Yuri van Gelder'

Omroep Brabant maakt melding van de vondst door de politie en stelt dat dat in het huis van de familie Van Gelder is aangetroffen. De vader van Yuri wil er tegen een verslaggever verder weinig over kwijt.

De politie trof woensdag bijna tweeënhalve kilo gedroogde henneptoppen aan in Waalwijk. Niemand werd aangehouden, maar de drugs is wel in beslag genomen. Mogelijk volgt er nog een straf van justitie. De hoeveelheid aan wietplanten is duizenden euro’s waard.

Het wietlab kwam aan het licht door „afwijkend stroomverbruik in de straat”, aldus de politie. Er is ook nog een ander huis in de straat bij de herkomst van de wiet betrokken.