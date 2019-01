Yuri van Gelder ’weet niets’ van hennepvondst

Het management van de turner laat weten dat Yuri ’niks weet van de vondst’.

Omroep Brabant maakte donderdagavond melding van de vondst door de politie. De vader van Yuri wil er tegen een verslaggever verder weinig over kwijt.

De politie trof woensdag bijna tweeënhalve kilo gedroogde henneptoppen aan in Waalwijk. Er is niemand aangehouden, maar de drugs zijn wel in beslag genomen. De planten zijn duizenden euro’s waard.

Het wietlab kwam aan het licht door „afwijkend stroomverbruik in de straat”, aldus de politie. Er is ook nog een ander huis in de straat bij de herkomst van de wiet betrokken.

De turner bekende in 2009 dat hij al langere tijd cocaïne gebruikte. Daarop werd hij een jaar geschorst. Ook verloor hij door zijn cokegebruik zijn baan bij de Landmacht.